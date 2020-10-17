Игорь Коротченко: Атака на Гянджу - целенаправленная ракетная акция

БАКУ /Trend/ - Это целенаправленная ракетная акция, направленная против второго по величине города Гянджи.

Об этом сказал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщает Trend.

"Хотел бы выразить глубокие соболезнования с этими чудовищными жертвами. И выразить слова сочувствия, потому что гибель людей не может быть оправдана ничем".

Отметим, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 17 октября 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и автотранспорта