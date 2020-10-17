Фотографии с места происшествия против безмолвия международного сообщества - последствия армянского теракта в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Трое из погибших в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении 17 октября 2020 года - малолетние дети.

Как сообщает в субботу Trend, в результате ударов скончались 13 человек, в том числе три ребенка, четыре женщины и шесть мужчин. Ранения получили 48 мирных жителя, в том числе пятеро детей и 20 женщин.

Для кого-то это просто цифры, голая статистика... но это судьбы людей, трагедия для ребенка, родители которого остались под завалами, малышей, которые потеряли мать.

Военно-политическое руководство Армении, утратившее человечность, вновь продемонстрировало, что человеческая жизнь не имеет для них никакой ценности.

Фотографии с места происшествия говорят больше, чем безмолвное международное сообщество.