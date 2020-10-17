Приказавшие ударить баллистическими ракетами по гражданским лицам ответят за это - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Как передает в субботу Trend, в ходе телефонного разговора Хулуси Акар жестко осудил нападение на Гянджу, в результате которого погибли гражданские лица.

"Отдавшие приказ ударить баллистическими ракетами по гражданским лицам ответят за это, также не простит история тех, кто остается безмолвным по отношению к этому зверству", - сказал глава оборонного ведомства Турции.