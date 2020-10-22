Главный омбудсмен Турции ознакомился с последствиями армянского террора в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (ОИС), главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем 22 октября посетила Гянджу.

Как передает в четверг Trend, Шараф Малкоч осмотрел разрушенные армянскими вооруженными силами дома в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного далеко от зоны конфликта, ознакомился с последствиями армянского террора.

Главный омбудсмен Турции был проинформирован о том, что вооруженные силы Армении, нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, а также требования гуманитарного режима прекращения огня, согласованного по результатам встречи в Москве на основании их же настойчивых просьб, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, продолжают обстреливать населенные пункты из тяжелой артиллерии. Было отмечено, что последнее из таких военных преступлений было совершено 17 октября. В результате ракетного обстрела центральной части Гянджи 14 человек погибли, более 50 получили ранения, серьезно пострадало множество объектов гражданской инфраструктуры и транспортные средства. Среди убитых и раненых есть дети, женщины и старики.

Было отмечено, что во время трагедии, совершенной армянской армией 11 октября, в Гяндже погибло 10 человек, в том числе пять женщин. Также пострадали 34 человека, включая 10 женщин и девять детей.

Было отмечено, что удар из ОТРК "Точка-У", РСЗО "Смерч", ОТРК Scud и других систем и комплексов по густонаселенным районам был направлен на уничтожение большого количества мирных жителей. Целенаправленное нападение на мирных жителей является преступлением против человечности. До сведения главного омбудсмена Турции было доведено, что Армения игнорирует международное право, продолжает совершать военные преступления, а призывающие к прекращению огня страны мира продолжают безмолвно наблюдать за этим. Гянджа, находящаяся вдали от линии соприкосновения, подверглась обстрелу с территории Армении. Помимо Гянджи, ракетному обстрелу подвергаются и промышленный город Азербайджана Мингячевир, а также крупнейшая тепловая электростанция на Южном Кавказе ТЭС "Азербайджан" и Мингячевирская ГЭС.

В память о погибших во время армянского террора мирных жителях, турецкая делегация возложила цветы к руинам разрушенного жилого дома и помолилась за души погибших.

(Текст: Турал Гараджаев)