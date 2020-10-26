Президент Ильхам Алиев: Армянское государство несет ответственность и ответит за свои преступления

БАКУ/Trend/ - Армянское государство несет ответственность и ответит за эти преступления.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло 25 октября в Центральном командном пункте Министерства обороны с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.

«Уже около месяца идет война. За этот период наша страна добилась больших успехов на поле боя. Каждый день с фронта приходят хорошие вести. В течение дня меня регулярно информируют об операциях в зоне боевых действий, мною даются соответствующие указания. Можно сказать, ежечасно поступает информация о событиях, происходящих в разных регионах, Министерство обороны и другие структуры информируют меня. Ежедневно проводятся оперативные совещания. Словом, ситуация полностью находится под контролем. За этот период часть наших оккупированных земель была освобождена от оккупантов, более 100 населенных пунктов – города, села освобождены от оккупантов. В освобожденных городах и селах уже возвышается флаг Азербайджана. Видеокадры из этих городов и сел демонстрируются азербайджанской общественности, и каждый может увидеть, в какое состояние привел озверевший враг наши города и села. Не осталось ни одного уцелевшего здания, ненавистный враг разрушил все здания, дома, административные здания, социальные объекты, наши исторические и религиозные памятники. Оккупированные земли и разрушения – живые свидетели армянского вандализма. Армянское государство несет ответственность и ответит за эти преступления»,- сказал Президент Ильхам Алиев.