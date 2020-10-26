Армения сознательно уничтожила на оккупированных территориях материальные и культурные памятники - академик

БАКУ /Trend/ - Материальные и культурные памятники, а также древние азербайджанские кладбища в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах были целенаправленно уничтожены Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов.

По его словам, Армения, которая в начале 1990-х годов оккупировала азербайджанский Нагорный Карабах и семь прилегающих районов - в целом 20 процентов территории Азербайджана, проводила за это время политику по отделению этих территорий от Азербайджана и созданию там второго армянского государства.

Академик подчеркнул, что Нагорный Карабах, ставший причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией, является территорией Азербайджана, она признана странами-членами ООН как неотъемлемая часть Азербайджана.В настоящее время боевые действия ведутся на территории Азербайджана.

"Армения, подвергая ракетному обстрелу крупные города Азербайджана, такие как Гянджа и Мингячевир, находящиеся за пределами зоны конфликта, также нарушает международное право. У азербайджанского государства нет проблем со своими гражданами армянской национальности, проживающими в Нагорном Карабахе. Они и дальше будут жить в Нагорном Карабахе в соответствии с Конституцией Азербайджана и международным правом.

Главная проблема заключается в присутствии оккупационных сил Армении на 20 процентах территории Азербайджана. Правительство Азербайджана требует немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех территорий Азербайджана, оно открыто заявило, что мирные переговоры возможны только после полного устранения факта оккупации", - добавил Мухтар Иманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)