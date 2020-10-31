Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у Азербайджана нет никаких военных целей на территории Армении. Азербайджанская армия лишь восстанавливает территориальную целостность нашей страны в рамках международно признанных государственных границ Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с территории Армении и с оккупированных территорий Азербайджана мирное население и гражданские объекты в Гяндже, Мингячевире, Тертере, Барде, Геранбое, Агдаме, Агджабеди, Нафталане, Дашкесане, Габале, Кюрдамире, Сиязяне, Хызы и в других азербайджанских городах и районах подверглись бомбардировке и обстрелам с использованием баллистических ракет, запрещенных кассетных снарядов, что было подтверждено и международными правозащитными организациями. В результате этих ракетных обстрелов погиб 91 мирный житель, включая 11 детей и 27 женщин, свыше 400 гражданских лиц получили ранения. В то же время с территории Армении с использованием тяжелой артиллерии, баллистических и тактических ракет, реактивных систем залпового огня, кассетных снарядов и другого вооружения регулярно подвергаются обстрелу позиции азербайджанской армии. Это неприемлемо, добавил Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев)