ВС Армении подвергли обстрелу Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы - минобороны Азербайджана

Политика 8 ноября 2020 09:10 (UTC+04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ВС Армении продолжают подвергать обстрелу азербайджанские населенные пункты.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, восьмого ноября с 07:40 до 08:10 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли села Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

Подразделения азербайджанской армии предприняли ответные действия по подавлению огневых точек противника.

(Текст: Турал Гараджаев)

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