Для Ирана очень важно решение нагорно-карабахского конфликта - МИД

БАКУ /Trend/ - Для Ирана очень важно решение нагорно-карабахского конфликта, продолжавшегося около 30 лет.

Об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает в понедельник Trend.

Хатибзаде добавил, что план Ирана по урегулированию конфликта невозможно реализовать за 2-3 недели: "Планы, которые ранее выдвигались в связи с этим, не помогли решению конфликта".

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)