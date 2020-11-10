Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи со сбитым военным вертолетом России

Политика 10 ноября 2020 00:41 (UTC+04:00)
Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи со сбитым военным вертолетом России

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи со сбитым военным вертолетом России.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится:

"Генпрокуратура Азербайджана приступила к немедленному расследованию инцидента, связанного со сбитым девятого ноября, в 18:30 на нахчыванском направлении армяно-азербайджанской границы вертолетом Ми-24, принадлежащим России. В зависимости от результата будет обеспечено принятие законного и объективного решения. В связи с указанным вопросом, Генеральная Прокуратура Азербайджанской Республики выражает глубокое сожаление и соболезнования семьям погибших членов экипажа, желает скорейшего выздоровления пострадавших".

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