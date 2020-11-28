Резолюция, принятая Сенатом Франции, является нарушением международного права - почетный член французского парламента

БАКУ /Trend/ - Принятием резолюции по Нагорному Карабаху, нарушающей международное право, французский Сенат также продемонстрировал позицию, никоим образом не совпадающую с официальной позицией Франции.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу Ассоциации друзей Азербайджана во Франци, об этом сказал глава этой организации, почетный член парламента Франции Жан-Франсуа Мансель.

Он отметил, что, несомненно, этот ошибочный шаг является попыткой вызвать под влиянием крупного армянского лобби во Франции разногласия по данному вопросу.

"Правительство Франции же еще раз напомнило о своей позиции по территориальной целостности Азербайджана, подтвержденной мировым сообществом на основе уважения международного права. Таким образом, это было неудачное мнение Сената, посредством которого Национальная ассамблея сделала все возможное, чтобы показать себя", - добавил Мансель.