Президент Ильхам Алиев: Если кто-то захочет вмешаться в Заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию
БАКУ /Trend/ - Если кто-то захочет вмешаться в Заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию.
Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.
«Такие попытки есть. Они преследуют одну цель – нарушить это соглашение, потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности. В Заявлении закреплено создание Совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений Заявления. Однако никто не может вмешиваться в наши дела, в достигнутое соглашение. Оно выполняется и должно выполняться», - сказал Президент Ильхам Алиев.
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