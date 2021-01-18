Будет обсужден новый меморандум между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - На обсуждение Милли Меджлиса Азербайджана будет вынесен новый меморандум между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос в связи с этим внесен в рабочий план комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) на весеннюю сессию 2021 года.

Так, в рабочий план внесен вопрос об утверждении Меморандума о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)