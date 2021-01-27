Отношения между Азербайджаном и Францией продолжат развиваться - госсекретарь МИД Франции

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Францией продолжат развиваться.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе брифинга в Баку государственный секретарь министерства иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

По его словам, были некоторые напряженные моменты между двумя странами, но отношения между Азербайджаном и Францией продолжат свое развитие.

Лемуан добавил, что Франция всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и была вторым после Турции государством, признавшим независимость страны.

Госсекретарь МИД Франции отметил также, что несмотря на пандемию коронавируса, уровень экономических связей между двумя странами возрос на 20 процентов.

По его словам, в ходе визита были проведены встречи в правительстве. В частности, на встрече с министром культуры обсуждались вопросы проведения выставки, посвящённой 30-летию отношений между двумя странами, а также возможности повышения интереса в Азербайджане к изучению французского языка. В ходе встреч также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере железных дорог и в рамках проектов "смарт сити", отметил Лемуан.

(Автор: Джейла Алиева)

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