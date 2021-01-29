На заседании парламента Азербайджана будет обсуждено около 20 вопросов

БАКУ /Trend/ - На заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 1 февраля будут обсуждены 19 вопросов, сообщает в пятницу Trend.

Среди них план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса в 2021 году; реорганизация дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса; реорганизация Счетной комиссии Милли Меджлиса; назначение Хумай Эфендиевой судьей Конституционного суда; законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании «О стратегическом сотрудничестве в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией»; законопроект об утверждении «Протокола № 1 между правительством Азербайджана и правительством Турции о внесении изменений в Соглашение, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года о взаимном освобождении от виз между правительством Азербайджана и правительства Турции»; законопроект о внесении изменения в закон «Об утверждении, вступлении в силу и правовом регулировании Градостроительного и строительного кодекса».

Также будут обсуждены законопроект об изменении в закон «О занятости»; законопроект о внесении изменения в Конституционный закон «О нормативно-правовых актах» (первое чтение); законопроект об изменении в закон «О военной обязанности и воинской службе» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (первое чтение); законопроект о внесении изменения в «Списки наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджана, а также прекурсоров, на ввоз, вывоз, транзит и производство которых требуется лицензия на территории Азербайджана», утвержденные законом № 960-IIQ от 28 июня 2005 года (первое чтение); законопроект о внесении изменения в «Списки объема наркотических средств и психотропных веществ, а также их общего объема, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности», утвержденных законом № 961-IIQ от 28 июня 2005 года (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О дорожном движении» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О нотариате» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «О страховании от безработицы» (первое чтение); законопроект о внесении изменения в закон «Об авторском праве и смежных правах» (первое чтение);

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)