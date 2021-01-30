На территории Турецко-российского совместного мониторингового центра находятся 65 служебных помещений модульного типа (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Общая площадь территории Турецко-российского совместного мониторингового центра составляет около четырех гектаров.

Как передает в субботу Карабахское бюро Trend, на территории находятся 65 служебных помещений модульного типа и помещений для проживания, которые обеспечены всем необходимым оборудованием.

В Центре имеются зал для проведения брифингов, столовая на 100 мест, медпункт, ателье и магазин. На территории Центра также находятся водная станция, генератор, автостоянка, два спортивных городка, продовольственный и холодильный склады.

Территория ограждена по периметру, установлены четыре наблюдательные вышки, организована круглосуточная охрана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)