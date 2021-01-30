Создание Турецко-российского мониторингового центра поспособствует обеспечению стабильности в регионе - минобороны Турции
АГДАМ /Trend/ - Благодаря Турецко-российскому совместному мониторинговому центру будет внесен вклад в обеспечение стабильности в регионе.
Об этом на открытии в Агдаме совместного мониторингового центра сказал заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.
Он отметил, что это сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Россией укрепит отношения взаимной дружбы и доверия: "Турция и впредь будет солидарна с азербайджанскими братьями. Работа данного Центра внесет вклад в стабильность в регионе".
(Текст: Кямаля Сеидова)
Создание Турецко-российского мониторингового центра поспособствует обеспечению стабильности в регионе - минобороны Турции
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