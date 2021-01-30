Создание Турецко-российского мониторингового центра поспособствует обеспечению стабильности в регионе - минобороны Турции

АГДАМ /Trend/ - Благодаря Турецко-российскому совместному мониторинговому центру будет внесен вклад в обеспечение стабильности в регионе.

Об этом на открытии в Агдаме совместного мониторингового центра сказал заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу, сообщает в субботу Карабахское бюро Trend.

Он отметил, что это сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Россией укрепит отношения взаимной дружбы и доверия: "Турция и впредь будет солидарна с азербайджанскими братьями. Работа данного Центра внесет вклад в стабильность в регионе".

(Текст: Кямаля Сеидова)