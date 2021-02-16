Российская колонна доставила около 185 тонн груза в Кельбаджарский район Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов очередная российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 25 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила около 185 тонн груза в Кельбаджарский район Азербайджана (генераторные станции, электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы), передает Trend во вторник со ссылкой на минобороны России.
Как сообщается, содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Азербайджана и Армении от 10 ноября прошлого года.
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