Парламент Индонезии выступил с заявлением в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Глава межпарламентской группы дружбы Индонезия-Азербайджан в Палате представителей страны Мухаммед Игбал выступил с заявлением от имени группы в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Индонезии.

В заявлении говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года гражданское население азербайджанского города Ходжалы подверглось геноциду, во время которого были убиты 613 человек, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, сотни людей были тяжело ранены, 1275 человек взяты в плен.

В документе подчеркивается, что совершившие эти преступления лица должны понести ответственность.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)