Глава МИД Азербайджана встретится с турецким коллегой

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Турцию 23 февраля встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Турции.

В ходе встречи будут обсуждаться связи между двумя странами и региональные вопросы.

Отметим, что Байрамов также примет участие в пятом трехстороннем заседании глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)