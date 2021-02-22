Глава МИД Азербайджана встретится с турецким коллегой
БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Турцию 23 февраля встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Турции.
В ходе встречи будут обсуждаться связи между двумя странами и региональные вопросы.
Отметим, что Байрамов также примет участие в пятом трехстороннем заседании глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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