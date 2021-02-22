Глава МИД Азербайджана встретился с членами Национальной ассамблеи Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 22 февраля 2021 года принял делегацию в составе членов Национальной ассамблеи Франции.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, приветствовав членов Национальной ассамблеи, министр Джейхун Байрамов рассказал о развитии двустороннего сотрудничества, отметил, что Азербайджан всегда придавал большое значение развитию отношений с Францией. Было отмечено, что Франция всегда проявляла активность в регионе, и вопросы во всех направлениях развиваются на основе взаимопонимания и диалога.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о последних процессах в регионе, включая ситуацию после 44-дневной войны, о том, что устранение фактора оккупации является основой для нормализации отношений между двумя странами, о реализации трехсторонних заявлений и других соответствующих вопросах. Было отмечено, что нормализация отношений возможна на основе принципов международного права, в частности уважения территориальной целостности в рамках международно признанных границ и их неприкосновенности.

Члены Национальной ассамблеи Франции выразили благодарность за теплый прием, а также за предоставленную информацию. Они отметили, что отношения между парламентами двух стран строятся на принципах дружбы. Делегация оценила свой нынешний визит как полезный с точки зрения ознакомления с текущей ситуацией в регионе и получения информации о позиции Азербайджана.

В завершение встречи министр Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы депутатов Национальной ассамблеи Франции.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)