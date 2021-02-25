МИД Азербайджана прокомментировал заявления министра иностранных дел Люксембурга

БАКУ /Trend/ - Манипуляция вопросами прав человека не делает чести никому, включая министра иностранных дел Люксембурга.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана касательно высказываний, прозвучавших во время выступления министра иностранных дел Люксембурга на 46-м заседании Совета по правам человека ООН, сообщает в четверг Trend.