МИД Азербайджана прокомментировал заявления министра иностранных дел Люксембурга

Политика 25 февраля 2021 12:35 (UTC+04:00)
МИД Азербайджана прокомментировал заявления министра иностранных дел Люксембурга

БАКУ /Trend/ - Манипуляция вопросами прав человека не делает чести никому, включая министра иностранных дел Люксембурга.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана касательно высказываний, прозвучавших во время выступления министра иностранных дел Люксембурга на 46-м заседании Совета по правам человека ООН, сообщает в четверг Trend.

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