Высшее военное училище имени Гейдара Алиева отмечает 103-летие со дня создания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведено мероприятие, приуроченное к 103-летию со дня создания Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, сначала минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Начальник Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, генерал-майор Физули Салахов рассказал о 103-летней истории и славном пути училища. Национальное военное училище было создано первого марта 1918 года с согласия Закавказского комиссариата по призыву командующего мусульманским корпусом, генерал-лейтенанта Алиаги Шихлинского. Это учебное заведение, успешно действующее во все периоды истории, занимает особое место и роль в военной истории Азербайджана.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 10 марта 2004 года Высшему военному училищу Азербайджана присвоено имя общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Верховного Главнокомандующего за годы независимости военное училище пережило большое историческое развитие и стало одним из ведущих военных учебных заведений мира. Училище, имеющее более чем вековую историю, сегодня готовит для нашей армии профессиональные и руководящие кадры по 23 специальностям.

Также было отмечено, что в результате внимания и заботы Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева к армии сегодня в военном училище созданы необходимые социально-бытовые условия, в том числе для обеспечения здоровья и физической подготовки курсантов.

Было подчеркнуто, что личный состав военного учебного заведения сыграл большую роль в победе во время Отечественной войны Азербайджана. Таким образом, в боях за освобождение наших земель 10 офицеров училища стали шехидами и 29 получили ранения.

Далее личному составу было зачитано поздравление министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова.

После официальной части мероприятия оркестр Высшего военного училища и коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представили концертную программу на тему патриотизма.

В завершение мероприятия был награжден офицерский состав, а также отличившиеся в учебе курсанты Высшего военного училища.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)