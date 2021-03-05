Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование турецкой стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акара и начальнику Генерального штаба генералу Ясару Гюлеру, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Известие о гибели высокопоставленных военнослужащих, в частности командующего 8-м армейским корпусом Элязыг генерала Османа Эрбаша, и ранении военных в результате крушения военного вертолета сухопутных войск братской Турции в Битлисе, а также ранение 11 военнослужащих в результате опрокидывания военной автомашины в регионе Ширнак глубоко опечалило меня.

Ваша боль это и наша боль.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю горе их близких и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Прошу Бога исцелить всех раненых.

Аллах ряхмят элясин", - говорится в соболезновании.