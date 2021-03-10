Стала известна дата проведения очередного заседания Комиссии по вопросам помилования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, очередное заседание запланировано на 13 марта.

Отметим, что в этом году Комиссия провела уже восемь заседаний и рассмотрела свыше 850 обращений.

В основном это прошения от осужденных за совершение ДТП, иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)