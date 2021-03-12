БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотическом воспитании.

Об этом сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по науке и образованию 15 марта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)