Председатель ГА ООН совершит визит в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр с 1-го по 12 апреля посетит Турцию, Катар и Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на ООН.
Ожидается, что в Баку Волкан Бозкыр проведет встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.
(Редактор: Надир Насиров)
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