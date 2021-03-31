Председатель ГА ООН совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр с 1-го по 12 апреля посетит Турцию, Катар и Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на ООН.

Ожидается, что в Баку Волкан Бозкыр проведет встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.

(Редактор: Надир Насиров)