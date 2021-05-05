Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пятого мая прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает в среду Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
В аэропорту Гарибашвили встречали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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