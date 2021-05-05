Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пятого мая прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает в среду Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.

В аэропорту Гарибашвили встречали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)