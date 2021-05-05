Турция поставила в Азербайджан очередную партию новой инженерной техники и оборудования (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турция поставила в Азербайджан очередную партию новой инженерной техники и оборудования, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по улучшению материально-технического обеспечения азербайджанской армии, ускорению очистки от мин освобожденных от оккупации территорий и усилению мер безопасности.

В рамках осуществляемой деятельности в Азербайджан была доставлена закупленная в Турции очередная партия современной инженерной техники и оборудования.

Доставленный груз будет передан инженерно-саперным подразделениям азербайджанской армии, дислоцированным на освобожденных от оккупации территориях. Техника и оборудование будут использоваться в работах по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов дорог, населенных пунктов и пахотных земель.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)