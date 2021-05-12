Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись в Шушу, вернулись навсегда!

БАКУ/Trend/ - Мы вернулись в Шушу, вернулись навсегда!

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после закладки фундамента новой мечети в Шуше.

«Здание мечети должно быть доминирующем в городе и размещаться в его верхней части. Не случайно выбран и день закладки фундамента. Завтра весь мусульманский мир будет отмечать священный праздник Рамазан. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь азербайджанский народ с благословенным праздником Рамазан. Церемония закладки фундамента в древнем городе Шуша именно накануне праздника носит большой исторический и символический характер. После этого архитекторы уже серьезно займутся всем проектом мечети, и начнутся строительные работы», - отметил Президент Ильхам Алиев.