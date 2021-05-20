Россия в случае обращения Армении или Азербайджана готова оказать консультативное содействие по демаркации границы
БАКУ /Trend/ - Россия в случае обращения Армении или Азербайджана была бы готова оказать консультативное содействие комиссии по демаркации границы между двумя странами.
Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Пока я ничего не слышал об их реакции. Россия готова была бы в случае соответствующего запроса со стороны Баку или Еревана оказать консультативное содействие в этом процессе", - сказал Руденко.
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Россия в случае обращения Армении или Азербайджана готова оказать консультативное содействие по демаркации границы
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