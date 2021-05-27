Попытки нарушить госграницу Азербайджана недопустимы – МИД (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Попытки нарушить госграницу Азербайджана недопустимы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства по поводу очередной провокации ВС Армении в направлении Кельбаджарского района, сообщает в четверг Trend.

По данным министерства обороны Азербайджана, 27 мая разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, проникнув на азербайджанскую территорию в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района вблизи госграницы, попыталась осуществить разведывательно-диверсионные операции и террористическую деятельность, направленную на минирование дорог.

Эта группа была обнаружена. В результате неотложных оперативных мер шесть военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и задержаны.

Как говорится в сообщении МИД, в последнее время Армения проводит политику по умышленному обострению ситуации на границе с Азербайджаном.

Переход разведывательной группы ВС Армении на территорию Азербайджана, попытки минирования и диверсии расцениваются как террористические и провокационные действия.

"В то время как установленные Арменией мины представляют угрозу для Азербайджана, диверсия, совершенная на азербайджанской территории группой армянских диверсантов, и очередные попытки минирования дорог могли бы стать серьезной угрозой для жизни азербайджанских военнослужащих и мирных граждан.

Азербайджан является сторонником устранения напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества о делимитации и демаркации границы между двумя странами. Попытки, направленные на нарушение границы Азербайджана, неприемлемы. Армения должна прекратить действия, направленные на эскалацию напряженности на границе двух стран, и с уважением относиться к границам соседнего государства", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)