Италия приветствует передачу Азербайджаном Армении задержанных армян в обмен на карту минных полей

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии приветствует договоренность, достигнутую между Арменией и Азербайджаном, сообщает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В МИД отметили, что надеются на укрепление атмосферы взаимного доверия на Южном Кавказе, который является стратегическим регионом с точки зрения интересов Европейского союза, в том числе и Италии.

«Италия поддерживает укрепление диалога между Баку и Ереваном при поддержке ЕС и ОБСЕ, направленного на стабилизацию и региональный рост. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации между Арменией и Азербайджаном, укреплением взаимного доверия между ними на благо всего региона», - сказали в министерстве.

12 июня Азербайджан вернул Армении 15 задержанных армян в обмен на передачу азербайджанской стороне карты с месторасположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

(Редактор: Константин Шапиро)