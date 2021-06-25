Азербайджанская армия празднует день своего создания как победитель

БАКУ /Trend/ - После восстановления независимости страны Азербайджанская армия впервые празднует День Вооруженных сил как победитель. Каждый наш солдат и офицер имеет право отмечать эту дату, сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что ведущий к победе путь Азербайджанской армии, восстановившей территориальную целостность страны и обеспечившей неприкосновенность ее границ, водрузившей трехцветный флаг на освобожденных территориях, начался 26 июня 1918 года: «Процесс восстановления традиций военного искусства в Азербайджане начался после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству страной. 20 июня 1971 года был заложен фундамент специализированного военного лицея им. Дж. Нахчыванского, азербайджанцы смогли обучаться в самых престижных высших военных школах бывшего СССР и получать образование по различным специальностям».

Он напомнил, что после прихода к власти Гейдара Алиева, как главы независимого Азербайджанского государства, начался процесс формирования Вооруженных сил, и за короткое время в стране была создана дисциплинированная армия.

Мирзабейли подчеркнул, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, успешно реализовав стратегию строительства сильного государства и осуществив последовательные и системные меры по повышению боеспособности армии, добился того, что Вооруженные силы Азербайджана в настоящее время оснащены самым современным вооружением и военной техникой: «Было расширено военное сотрудничество с различными странами, создана конкурентоспособная оборонная промышленность, и в результате Азербайджанская армия вошла в число 50 сильнейших армий мира. В апрельских боях 2016 года противник увидел совершенно другую армию – армию, обладающую высокой боеспособностью».

В заключение Эльчин Мирзабейли добавил, что сегодня Азербайджанская армия, как и наше государство, переживает самый важный этап своей истории, и благодаря проводимой политике она будет только усиливаться и, сохранив свою высокую боеспособность, продолжит быть гарантом мира и спокойствия в регионе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)