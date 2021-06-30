Минюст Азербайджана обратился к международным организациям в связи с минной опасностью на освобожденных землях
БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с минной опасностью на освобожденных территориях.
Об этом было сказано на коллегии министерства, которая прошла под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.
Было отмечено, что в этом году Министерство юстиции Азербайджана принимало участие в ряде престижных международных форумов: «На этих форумах были сделаны призывы в связи с незаконными действиями Армении, в частности по поводу отказа предоставить карты минных полей. Кроме того, были направлены обращения министрам юстиции зарубежных стран и влиятельным международным организациям».
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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