Вице-премьер Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы
БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился в Турции с главой МИД этой страны Мевлютом Чавушоглу.
Как передает в пятницу Trend, об этом написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.
Он отметил, что в ходе встречи обсуждались отношения Азербайджана и Турции и региональные вопросы.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Эксперт о возможностях Зангезурского коридора и СЭЗ Алят для связей Центральной и Южной Азии с Европой
Рекомендуется использовать другую вакцину от COVID-19 для введения третьей дозы - азербайджанский депутат
Запуск трансграничной железной дороги способствует экономическому развитию стран Центральной и Южной Азии - президент Узбекистана (ФОТО)