Вице-премьер Азербайджана и глава МИД Турции обсудили региональные вопросы

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев встретился в Турции с главой МИД этой страны Мевлютом Чавушоглу.

Как передает в пятницу Trend, об этом написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались отношения Азербайджана и Турции и региональные вопросы.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)