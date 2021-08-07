БАКУ /Trend/ - Очередное заседание высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви может пройти в Турции.

Как сообщили в субботу Trend в центре, в рамках визита в Турцию по случаю VIII Глобального бакинского форума и 880-летия Низами Гянджеви сотрудники Генерального секретариата центра встретились с экс-председателями Великого национального собрания Турции Хикметом Четином, Джамилем Чичеком, бывшим председателем Организации исламского сотрудничества Экмеледдином Ихсаноглу и экс-главой МИД Яшаром Якышом.

В ходе встреч были обсуждены международная деятельность центра в период пандемии COVID-19, веб-конференции, проведенные с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани, организованные Международным центром Низами Гянджеви специальные обсуждения во время 44-дневной Отечественной войны и важность заявлений, распространенных центром в связи с COVID-19.

Также были обсуждены вопросы проведения очередного заседания высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви в Турции.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)