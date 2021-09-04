Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов, завоевавших золотые медали на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанских спортсменов Ламию Велиеву и Орхана Асланова, завоевавших золотые медали на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020».

Как сообщает Trend, в связи с этим глава государства разместил публикацию в своем аккаунте в Twitter.