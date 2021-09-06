Азербайджан продолжает работу по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории – МИД

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана продолжает свою деятельность по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Об этом говорится в публикации азербайджанского МИД в Twitter, сообщает в понедельник Trend.

В публикации отмечается, что прошло 300 дней со дня принятия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

«За это время освобожденные территории площадью 15 510 гектаров были очищены от 46 486 мин и неразорвавшихся боеприпасов. В результате взрыва мин, установленных Арменией во время оккупации, погибли и ранения получили 160 граждан Азербайджана. В числе трагически погибших - два журналиста, которые выполняли свой служебный долг, и одно должностное лицо», - говорится в публикации.

В МИД подчеркнули, что за это время начались тестовые полеты в Международный аэропорт освобожденного Физули.

«Одновременно продолжается строительство двух международных аэропортов в Зангиланском и Лачинском районах», - говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что утвержден генплан Агдама, а в городе Шуша восстановлены многие здания, относящиеся к сфере культуры, и исторические памятники.

«В селе Агалы Зангиланского района началась реализация проекта «Умное село», который планируется завершить в начале 2022 года», - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)