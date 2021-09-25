Президент Ильхам Алиев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной годовщины – 30-летия независимости братского Туркменистана.

Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном исходят из воли наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими национальными и моральными ценностями. С удовлетворением хочу отметить, что за годы независимости традиционные узы дружбы и добрососедства между нашими странами и народами еще больше укрепились, а взаимовыгодное сотрудничество поднялось на уровень стратегического партнерства и приобрело новое содержание.

Верю, что наши межгосударственные отношения, основанные на прочном фундаменте, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество, обладающее богатым потенциалом, будут и впредь, динамично и последовательно развиваясь, служить интересам наших народов.

В этот праздничный день, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах, а братскому народу Туркменистана - вечного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.