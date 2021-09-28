Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда, даже во время войны, не возражал против любых контактов на высоком уровне

Политика 28 сентября 2021 19:58 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда, даже во время войны, не возражал против любых контактов на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Азербайджан никогда, даже во время войны, даже во время оккупации, не возражал против любых контактов на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября в интервью французскому телеканалу France 24.

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