Президент Ильхам Алиев: Любые заявления о том, что конфликт не урегулирован, не только неуместны, но и опасны

БАКУ /Trend/ - Любые заявления о том, что конфликт не урегулирован, не только неуместны, но и опасны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября в интервью французскому телеканалу France 24.