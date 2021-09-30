Началось первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начало работу первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

На заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. План законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса на 2021 год.

2. Декларация Милли Меджлиса в связи с годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа.

3. Законопроект о внесении поправки в Конституционный закон «О нормативно-правовых актах» (второе голосование).

4. Законопроект «Об утверждении Соглашения, заключенного в форме обмена письмами между правительством Азербайджана и Фондом народонаселения ООН».

5. Законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турции "По учениям спецназа азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции".

6. Законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс Азербайджана.

7.Законопроект о внесении поправки в закон «О таможенных тарифах».

8. Законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс Азербайджана.

9. Законопроект о внесении поправки в закон «Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов».

10. Законопроект о внесении поправки в законы «Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов» и «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки».

11. Законопроект о внесении поправки в закон «О государственной пошлине» (третье чтение).

12. Законопроект о внесении поправки в Таможенный кодекс (первое чтение).

13. Законопроект о внесении поправки в законы «О валютном регулировании», «О кредитных союзах», «О банках», «О почте», «О бухгалтерском учете», «О страховой деятельности», «О небанковских кредитных организациях», «Об инвестиционных фондах», «О рынке ценных бумаг» и «О кредитных бюро» (первое чтение).

14. Законопроект о внесении поправки в закон «О защите здоровья населения» (первое чтение).

15. Законопроект о внесении поправки в Гражданский кодекс, в законы «О банкротстве и разорении», «Об исполнении», «О банках», «О театре и театральной деятельности», «О страховой деятельности», «О применении особого экономического режима к экспортной нефтегазовой деятельности» и «О занятости» (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)