Утверждения о том, что вблизи азербайджано-иранской границы находятся третьи силы, являются необоснованными – МИД (версия 2)

(первая версия в 10:18)

БАКУ /Trend/ - Утверждения о том, что вблизи азербайджано-иранской границы находятся третьи силы, являются необоснованными.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Ирана, сообщает в понедельник Trend.

«В первую очередь, хотели бы подчеркнуть, что, как отметил глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан в интервью местному телеканалу, отношения между народами двух стран находятся на самом высоком уровне. Отношения между Азербайджаном и Ираном базируются на исторических узах, дружбе и сотрудничестве», - сказала Абдуллаева.

Она также прокомментировала утверждения, прозвучавшие в интервью главы МИД Ирана.

«Мы не принимаем заявления о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, о подстрекательских попытках этих сил, потому что эти утверждения являются необоснованными. Вообще, наличие на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических, которые могут представлять угрозу нашему государству и соседним странам, не может быть предметом обсуждений. К сожалению, еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые стороны озвучивали подобные необоснованные утверждения. Мы и тогда заявляли, повторяем и сейчас, что подобные утверждения являются необоснованными, и до настоящего времени азербайджанской стороне не было представлено ни одного соответствующего доказательства», - сказала Абдуллаева.