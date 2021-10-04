Утверждения о том, что вблизи азербайджано-иранской границы находятся третьи силы, являются необоснованными – МИД (версия 2)

Политика 4 октября 2021 11:42 (UTC+04:00)

(первая версия в 10:18)

БАКУ /Trend/ - Утверждения о том, что вблизи азербайджано-иранской границы находятся третьи силы, являются необоснованными.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Ирана, сообщает в понедельник Trend.

«В первую очередь, хотели бы подчеркнуть, что, как отметил глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан в интервью местному телеканалу, отношения между народами двух стран находятся на самом высоком уровне. Отношения между Азербайджаном и Ираном базируются на исторических узах, дружбе и сотрудничестве», - сказала Абдуллаева.

Она также прокомментировала утверждения, прозвучавшие в интервью главы МИД Ирана.

«Мы не принимаем заявления о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, о подстрекательских попытках этих сил, потому что эти утверждения являются необоснованными. Вообще, наличие на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических, которые могут представлять угрозу нашему государству и соседним странам, не может быть предметом обсуждений. К сожалению, еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые стороны озвучивали подобные необоснованные утверждения. Мы и тогда заявляли, повторяем и сейчас, что подобные утверждения являются необоснованными, и до настоящего времени азербайджанской стороне не было представлено ни одного соответствующего доказательства», - сказала Абдуллаева.

Она подчеркнула, что неприкосновенность международно признанных границ является одним из фундаментальных принципов, которым всегда руководствуется Азербайджан.

«Именно Азербайджан на протяжении десятков лет страдал от последствий военной агрессии и нарушения своих международных границ. Более 130 километров нашей границы с Ираном долгие годы находились под армянской оккупацией. К сожалению, за эти годы мы не услышали от дружественного Иранского государства такой резкой реакции, как сейчас, по поводу оккупации части нашей границы. Азербайджан - сторонник налаживания отношений со всеми странами на основе принципа уважения международно признанных границ, что является неизменной политикой нашей страны.

Азербайджан заявил о готовности нормализовать отношения с Арменией на основе фундаментальных принципов международного права и начать переговоры по делимитации границы. Процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией - это двусторонний вопрос, и подача в последнее время позитивных сигналов противоположной стороной позволяет надеяться на развитие этого процесса в конструктивном ключе», - сказала Абдуллаева.

Комментируя заявление о вмешательстве внешних сил в Азербайджан, глава пресс-службы подчеркнула, что наша страна всегда проводила независимую внешнюю политику и неоднократно на протяжении 30 лет доказывала это конкретными шагами. «Развитие дружеских и добрососедских отношений с соседними странами является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана, и с нашей стороны постоянно предпринимаются шаги в этом направлении», - сказала Абдуллаева.

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