Президент Ильхам Алиев в албано-удинской церкви: Будь это армянская церковь, армяне довели бы ее до такого состояния?! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Будь это армянская церковь, армяне довели бы ее до такого состояния?!

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения албано-удинской церкви в селе Талыш Тертерского района.