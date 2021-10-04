Президент Ильхам Алиев в албано-удинской церкви: Будь это армянская церковь, армяне довели бы ее до такого состояния?! (ВИДЕО)

Политика 4 октября 2021 12:59 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев в албано-удинской церкви: Будь это армянская церковь, армяне довели бы ее до такого состояния?! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Будь это армянская церковь, армяне довели бы ее до такого состояния?!

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения албано-удинской церкви в селе Талыш Тертерского района.

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