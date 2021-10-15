Президент Ильхам Алиев: Армения отказывается передать нам полные карты минных полей
БАКУ/Trend/ - После войны свыше 150 граждан Азербайджана либо погибли, либо получили серьезные увечья, подорвавшись на минах.
Как сообщает Trend, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения отказывается передать полные карты минных полей. То небольшое количество таких карт, которые были переданы Азербайджану, имеют точность около 25 процентов.
«На освобожденных территориях за тридцать лет уничтожены почти все здания, исторические памятники. Из 67 мечетей на освобожденных территориях 65 полностью разрушены», - сказал глава государства, подчеркнув, что в оставшихся двух мечетях армяне держали свиней и коров, намеренно оскорбляя чувства мусульман.
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