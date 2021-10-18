Азербайджан не видит действенных шагов со стороны Армении - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Один из главных вопросов трехстороннего заявления, подписанного Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года, - это открытие коммуникаций между двумя странами. Азербайджан выступает с конструктивной позицией в этом вопросе, однако с армянской стороны мы не видим действенных шагов.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, сообщает в понедельник Trend.

Джейхун Байрамов отметил, что отсутствие конкретного результата в проводимых переговорах вызывает сожаление: "Считаем неправильным подходом затягивание процесса. Азербайджан ждет более конкретных шагов. Несмотря на то, что в последнее время политическое руководство Армении выступает с некоторыми позитивными посланиями, пока действенных шагов не наблюдается".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)