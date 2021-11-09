США привержены продвижению безопасного и мирного будущего для региона Южного Кавказа - заявление (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - США привержены продвижению безопасного и мирного будущего для региона Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане, распространенном в связи с годовщиной подписания заявления о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в ходе прошлогодних военных операций. Призываем к полной отчетности в связи с пропавшими без вести, созданию условий для возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, полной очистки пострадавших в ходе конфликта территорий от мин, а также для связи международных гуманитарных организаций с нуждающимися в их помощи. Мы также призываем к расследованию предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права.

Соединенные Штаты привержены продвижению безопасного, стабильного, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа. Эрика Олсон, помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, на данный момент находится в регионе, чтобы обсудить двусторонние вопросы со всеми тремя странами и изучить возможности регионального сотрудничества. Мы призываем Армению и Азербайджан, в том числе сопредседателей Минской группы, продолжить и активизировать контакты для всестороннего решения всех нерешенных вопросов".

(Перевод: Нубар Кулузаде)