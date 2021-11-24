БАКУ /Trend/ - 26 ноября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Несмотря на призывы Азербайджана начать диалог по подписанию мирного соглашения, Армения изо всех сил старалась избежать проведения переговоров, прибегала к провокациям на границе, тем самым подрывая стабильность на Южном Кавказе. Сам факт проведения встречи в Сочи говорит о том, что Ереван, наконец, смирился с новой реальностью. В этом плане ожидания очень высоки.

Участие в трехсторонней встрече глав Азербайджана, России и Армении - огромный шаг вперед, сказал в среду Trend американский эксперт Питер Тейс.

По его словам, в последнее десятилетие Армения демонстрировала пример плохого управления страной, и участие в трехсторонней встрече в Сочи - шанс для страны прервать череду неудачных решений.

"Армения должна строго придерживаться международного права, договориться о мирном соглашении с Азербайджаном и изучить дальнейшие возможности сотрудничества в области торговли и коммерции с Азербайджаном", - подчеркнул Тейс.

По его словам, предстоящая встреча имеет еще один очень важный политический момент, а именно обсуждение статуса заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, что имеет особое значение для дальнейшего развития региона.

"Армения должна отказаться от оскорбительной риторики и принять меры, которые возобновят развитие региональных торгово-экономических и транспортных проектов и помогут Еревану преодолеть нынешний экономический спад внутри страны", - подытожил Тейс.

Как сказал Trend глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, данная встреча призвана подтвердить приверженность положениям, которые работают сегодня.

"Будет именно сверка часов, которую проводят периодически, если речь идет о сложном и длинном пути. И этот тезис доказывает именно тот факт, что Армения долго сопротивлялась встрече. Ереван, по всей видимости, пытался использовать излюбленную тактику забалтывания проблемы с одновременной истерикой на тему ущемленных прав. Вся внутренняя армянская политика много лет держится на нагнетании националистической риторики. Мол, мы все должны сплотиться перед угрозой превосходящего внешнего противника, весь мир против нас, но мы должны выстоять и так далее в том же духе. Но то, что хорошо для внутренней аудитории, неприемлемо в большой международной политике", - подчеркнул Иванов.

Политолог отмечает, что если говорить по сути происходящего, то сегодня процесс урегулирования идет медленно, он мог идти значительно быстрее.

"Учитывая, сколько лет велись бесплодные переговоры, иного ожидать было нельзя. Важно то, что сейчас речь не идет об оккупации земель, территориальной целостности, а исключительно о механизмах налаживания нормальной жизни в регионе", - добавил Андрей Иванов.

По мнению заместителя директора российского Института политических исследований Дарьи Гревцовой, Пашинян боится предстоящей встречи в Сочи, поскольку будут затронуты очень острые и болезненные для армян вопросы.

"Армения пыталась всеми способами избежать этой встречи. Одной из тем, затронутых на предстоящей встрече, станет вопрос демаркации и делимитации границ. Скорее всего, будет создана рабочая группа, которая начнет заниматься этим вопросом более активно, чтобы Армения уже не смогла отодвинуть его в сторону. Еще один вопрос, который может быть затронут в Сочи, - это Зангезурский коридор", - отметила она.

Дарья Гревцова также полагает, что в ходе встречи всеми сторонами будет поддержана приверженность выполнению соглашений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Мы знаем, что ситуация на границе бывает неспокойная, происходят провокации, поэтому строгое соблюдение договоренностей будет подчеркнуто на этой встрече", - заявила российский политолог.

(Авторы: Наргиз Садыхова, Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)